Ricostruzione a Bussi e Bugnara, due richieste di rinvio a giudizio

L’AQUILA – Depositata la richiesta di rinvio a giudizio per un architetto e un imprenditore nell’ambito delle indagini sulla ricostruzione a Bussi e Bugnara.

Richiesta di rinvio a giudizio, depositata dal procuratore aggiunto di Pescara Annarita Mantini, a carico dell’architetto Emilio Di Carlo e dell’imprenditore Mario Petrichella, nell’ambito dell’inchiesta bis sulla ricostruzione post-sisma a Bussi (Pescara) e Bugnara (L’Aquila), le cui indagini sono state compiute dai carabinieri forestali di Pescara.

Come spiega l’Ansa, i due indagati sono accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità. Secondo l’accusa Di Carlo, in qualità di progettista e direttore dei lavori dell’aggregato numero 47 di Bussi, in cambio dell’ottenimento della commessa per la ristrutturazione dell’aggregato avrebbe indotto Petrichella a riconoscergli un corrispettivo sotto forma di prestazioni lavorative gratuite effettuate da un suo dipendente tra il 2012 e il 2013, e attraverso la fornitura, sempre a titolo gratuito, di un impianto di riscaldamento e raffrescamento dal valore di 7.832 euro.