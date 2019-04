Morte poliziotta, rinviata la Festa della Polizia

A seguito della morte della poliziotta in servizio alla Stradale, la Questura dell’Aquila ha disposto il rinvio della cerimonia per il 167° anniversario di fondazione della Polizia.

«In segno di lutto, a seguito dell’improvviso decesso dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Annamaria Chiacchia, in servizio presso il Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo ed il Molise, la cerimonia celebrativa del 167° Anniversario di fondazione della Polizia, in programma mercoledì 10 aprile, alle ore 11.00, presso l’Auditorium del Conservatorio di L’Aquila, è stata rinviata ad altra data». Lo annuncia la Divisione Gabinetto della Questura, che aggiunge: «Nella giornata del 10 aprile, si procederà unicamente, alle ore 9.00, alla deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti della Polizia, collocato nel piazzale della Questura».