Miss Mamma Chef 2019, sul podio una mamma di Sulmona

SULMONA – Trionfa con un piazzamento speciale a Miss Mamma Chef 2019, la sulmonese Maria Luigia D’Orazio, grazie alle sue “pizzelle abruzzesi”.

Lo scorso anno, in occasione del 25° compleanno di “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni; un importante evento si è aggiunto all’elenco di iniziative legate al primo concorso italiano dedi-cato alla figura della mamma, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, si tratta di “Miss Mamma CHEF”.

“Miss Mamma CHEF” è un coking show a cui possono partecipare le mamme che dalla prima edizione del concorso, si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali lasciano gli abiti eleganti e i tacchi alti da Miss e vestono i panni (grembiule e cappello) di provette chef e si cimentano nella preparazione di prelibate ricette gastronomiche.

In occasione della 2° edizione di “Miss Mamma CHEF”, evento Patrocinato dal Comune di Cesena e da “Casa Artusi”, organizzato con la fattiva collaborazione con “Edizioni Musicali Casadei Sonora”, “Illa the italian cookware” e “Cantina di Cesena”, che si è svolto domenica 7 aprile, nella galleria del Centro Commerciale “Lungo Savio” di Cesena, 20 mamme provenienti da diverse regioni italiane, hanno presentato il loro “piatto forte” nell’edizione di quest’anno, dedicata esclusivamente ai dolci. La giuria tecnica, composta da Giordano Conti Presidente di “Casa Artusi”; da Monia Amadori Presidente della Scuola di Cucina “Cooking Passion” di Cesena; dallo chef Egisto Dall’Ara e dall’imprenditrice nel campo culinario Monica Montemaggi; ha assegnato il cappello, la giacca “professionale”, nonché il trofeo con titolo di “Miss Mamma CHEF 2019” a Romina Tognarini di Longiano (FC), che ha proposto il “dolce sorriso al cioccolato”, una deliziosa torta al cioccolato, decorata con il logo di “Miss Mamma Italiana”.

Secondo posto per Adina Serban, di Riolo Terme (RA), con “Amandina” il dolce al cioccolato tipico rumeno, ricordo della sua infanzia; mentre Cristina Valgimigli di Ravenna, si è aggiudicata il terzo posto, proponendo una “mousse al cioccolato bianco e pistacchi di Bronte”.

Piazzamento speciale per Maria Luigia D’Orazio di Sulmona (AQ) che con le “pizzelle abruzzesi”, si è aggiudicata il premio “Sapori Italiani”.

L’evento è stato condotto da Paolo Teti e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016” e ripreso da un pool di tv private italiane.

