Lutto alla Stradale, poliziotta ritrovata morta

Un grave lutto ha colpito nella giornata di oggi la Polizia stradale dell’Aquila: una poliziotta è stata ritrovata senza vita nei pressi del giardino di casa.

Una poliziotta in servizio alla Stradale, l’assistente capo coordinatore A. C., è stata ritrovata priva di vita, nei pressi del giardino della sua abitazione in zona Acquasanta. La donna aveva 50 anni e lascia 2 figli.

Le modalità di ritrovamento del corpo sembrerebbero poter escludere un incidente: al momento, la causa più probabile del decesso sembra possa essere ricondotta a un gesto volontario.

Rinviata la cerimonia per il 167° anniversario di fondazione della Polizia.