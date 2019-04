L’Aquila – Mercoledì cielo generalmente nuvoloso nel corso della mattinata; piogge e temporali per la restante parte della giornata, nevicate abbondanti oltre 1600 metri. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

In Abruzzo cielo irregolarmente nuvoloso nella mattinata su tutto il territorio, locali nevicate fino a 1700 metri; instabilità diffusa nel pomeriggio come anche in serata con piogge diffuse e neve anche abbondante oltre 1600-1700 metri.

In Italia cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su tutte le regioni del nord Italia con piogge e temporali sparsi, specie a ridosso dei rilievi e durante le ore centrali della giornata. Neve sulle Alpi e in Appennino oltre i 1500-1800 metri di quota. Nubi in transito anche sulle regioni centrali alternate solo a qualche schiarita. Possibili precipitazioni al mattino sul Lazio e dal pomeriggio su tutte le regioni, anche temporalesche. Neve in Appennino oltre i 1500-1700 metri di quota. Tempo perturbato anche al sud Italia con piogge e temporali sparsi specie sulla Sardegna e in Campania. Più asciutto e soleggiato solo sulla Sicilia.

Temperature stazionarie nei valori minimi, in calo quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)