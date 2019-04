Il Commissario Montalbano a L’Aquila, Luca Zingaretti giovedì in città

L’Aquila – L’attore Luca Zingaretti – il popolare Commissario Montalbano – sarà in città giovedì per una iniziativa organizzata da Fondazione Carispaq in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

In occasione del cinquantennale di quest’ultima, si terrà “L’Aquila incontra” con il giornalista e storico Paolo Mieli che dialogherà con l’attore Luca Zingaretti.

L’appuntamento è per giovedì prossimo 11 aprile presso la multisala Movieplex in via Leonardo Da Vinci all’Aquila.

L’incontro vuole offrire un’occasione per conoscere da vicino il noto attore, in questo momento in onda su Rai 1 con il suo personaggio più famoso ovvero il Commissario Montalbano, che sarà intervistato dal giornalista Paolo Mieli su molti argomenti che spazieranno dalla cultura come momento di rinascita di una comunità, alla carriera

dell’attore, al mondo del cinema e del teatro come futuro possibile per i giovani.

In apertura e prima di un breve filmato ci saranno i saluti dei Presidenti della Fondazione Carispaq Marco Fanfani e dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila Roberto Marotta.

L’incontro è ad ingresso libero e sarà possibile accedere in sala dalle 17.30 alle 18.00.