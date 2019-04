Corso Stretto, iniziano i lavori per il tunnel pedonale

A seguito dell’ordinanza del sindaco Biondi, oggi pomeriggio inizieranno i lavori per il tunnel pedonale in corso Vittorio Emanuele II, nella parte denominata corso Stretto, tra via Cavalieri di Malta e via del Carmine.

Con ordinanza firmata ieri, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha interdetto al traffico veicolare la parte di corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Cavalieri di Malta e via del Carmine (corso Stretto). Per lasciare aperto il tratto di corso almeno ai pedoni, il sindaco ha anche ordinato la realizzazione in urgenza di un “tunnel di protezione” al transito pedonale, a salvaguardia delle attività commerciali e a protezione dell’accesso ai residenti. A eseguire i lavori sarà il Settore Ambiente e Protezione civile (Ufficio Pubblica incolumità), con anticipo di spesa da parte del Comune, che poi dovrebbe rivalersi sul consorzio dei proprietari dell’immobile pericolante.

I lavori per il tunnel di protezione inizieranno nel pomeriggio di oggi. Intanto è stata anche ordinata la messa in sicurezza dell’edificio, da effettuare entro sette giorni dall’ordinanza (firmata ieri) e terminare in 20 giorni dall’inizio lavori.