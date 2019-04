Avezzano, una piazzetta in memoria dell’ex sindaco Mario Spallone

Porterà il nome di Mario Spallone la piazzetta all’interno di Piazza Torlonia. Sabato l’intitolazione.

Il sindaco Gabriele De Angelis l’impegno lo prese nella cerimonia in Comune organizzata in occasione del centenario della nascita del “professore”. Era il 22 ottobre del 2017.

Un impegno che è stato onorato e vedrà il suo compimento sabato 13 aprile. È tutto pronto, infatti, per l’intitolazione a Mario Spallone, medico, ex sindaco di Avezzano, della piazzetta all’interno di Piazza Torlonia, dove si trova la fontana, quella che il “professore” amava tanto, così come confidò ai suoi amici. Un’intitolazione per cui l’amico storico Nazzareno Di Matteo tante volte negli anni si è battuto.

La cerimonia si terrà sabato 13 aprile, alle ore 11.

Mario Spallone guidò il Comune di Avezzano dal 5 dicembre 1993 al 30 novembre 1997 e da quel 30 novembre fino al 5 giugno del 2002. Dal 1970 al 1985 fu anche sindaco di Lecce nei Marsi, suo paese d’origine. Per anni fu presidente dell’Avezzano Calcio.