Tutte vittoriose le squadre abruzzesi di rugby di A e B, il Paganica vince ma non convince

Domenica particolarmente felice per le abruzzesi di rugby che militano nei principali campionati nazionali. Tutte vittoriose in A e B.

Nella seconda serie nazionale l’Unione L’Aquila espugna il campo di Benevento, conquistando una vittoria importante in chiave salvezza. Vittoria netta per le Belve Neroverdi, questa volta invece in chiave play off, nella Serie A femminile. Le ragazze aquilane hanno festeggiato a dovere la prima volta nella storia per il rugby femminile allo stadio Tommaso Fattori dell’Aquila.

In B vittoria in casa per l’Avezzano (sul Messina) e del Paganica a Frascati (22 a 27), che però ha commesso diversi errori.

Paganica Rugby, vittoria che non convince.

Partono bene i rossoneri che già al 5° vanno in meta e continuano ad esercitare una buona pressione. Al 13° subiscono il ritorno del Frascati che pareggia. L’immediata reazione del Paganica sembra essere efficace ma costellata di innumerevoli errori e ciò non permette di finalizzare i punti di gioco. Solo al 36° Paganica riesce a violare la metà del Frascati. I locali provano a rimanere in partita e, su calcio piazzato concesso dall’arbitro, accorcia le distanze. Sul 12 a 8 si chiude il primo tempo. La ripresa si mantiene sulla falsariga del primo tempo e i ragazzi di coach Rotellini vanno in meta all’ottavo e al ventesimo. La partita sembra chiusa per quanto riguarda il risultato ma due ingenuità rossonere permettono ai locali di realizzare ben due mete al 25°e al 40°. Sul 24 a 22 si giocano i minuti di recupero durante i quali il Paganica obbliga i Frascatani a difendere dentro i loro 22 facendo un ottimo possesso e dopo diverse fasi costringono al fallo gli avversari. Paganica realizza il calcio relativo e la gara si chiude sul 27 a 22. “Non sono soddisfatto della prestazione”, ha dichiarato coach Rotellini. “Ci siamo fatti condizionare dai troppi errori che hanno impedito di avere un ritmo di gioco veloce dove noi sappiamo esprimerci meglio. Questa settimana lavoreremo per ottimizzare le nuove situazioni di gioco per farci trovare pronti per il derby di domenica prossima con l’Avezzano.”

In controtendenza, invece, le abruzzesi nel campionato nazionale di Serie C. Perde la Polisportiva Abruzzo, in poule promozione con Imola, e perdono nel girone G anche Unione L’Aquila e Pescara.

Per quanto riguarda le giovanili, da segnalare un recupero dell’élite U18, che ha visto all’ottantesimo il pareggio tra Avezzano e Napoli Afragola, e la vittoria di Rugby Experience nell’élite U16.

Nel weekend due i tornei con i riflettori puntati: il Centi Colella dell’Aquila è stato il palcoscenico del 3° torneo “L’Aquila città di rugby – Memorial decennale del sisma”, che ha visto la partecipazione di giovani dall’U12 all’U6 di Pescara Rugby ASA, ASD Nea Ostia Rrugby, Avezzano Rugby, Rugby Senza Confini e Polisportiva L’Aquila Rugby. A Parma, invece, è andato in scena il torneo internazionale “Amatori”, che ha visto la partecipazione con formazioni dall’U14 all’U6 dell’aquilana Rugby Experience.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | XVI giornata | 7 aprile, ore 15:30

Rugby Benevento – Unione L’Aquila 19-24

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 | XV giornata | 7 aprile, ore 15:30

Belve Neroverdi – I Puma Bisenzio 68-12

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XVIII giornata | 7 aprile, ore 15:30

Avezzano Rugby – Messina Rugby 44-8

Frascati Union – Polisportiva Paganica 22-27

Campionato nazionale di Serie C | fase promozione, gir. 5 |VII giornata | 7 aprile, ore 15:30

Polisportiva Abruzzo – Imola Rugby 7-57

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XVIII giornata | 7 aprile, ore 15:30

Arnold Rugby – UR L’Aquila 19-13

Pescara Rugby – SS Lazio Rugby 24-47

Campionato regionale di Serie C | fase promozione | VI giornata | 7 aprile, ore 15:30

Rugby Perugia – Amatori Teramo 28-8

Rugby Gubbio – Rugby Tortoreto non disputata

Campionato regionale di Serie C | coppa interregionale | VI giornata | 7 aprile, ore 15:30

R. Sulmona 1967 – Foligno Rugby 22-34

Campionato élite U18 | recupero | 6 aprile, ore 18

Avezzano Rugby – Napoli Afragola 24-24

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Marche) | II Fase | VI giornata | 7 aprile, ore 12:30

Rugby Tortoreto – Pesaro Rugby 0-62

Rugby Jesi – Sambuceto Rugby 42-0

Campionato interregionale U18 (Lazio-Abruzzo) | II Fase | Gara di andata | 7 aprile, ore 11

Polisportiva Paganica – Cisterna Rugby 31-26

Campionato élite U16 | VIII giornata | 7 aprile, ore 11

Rugby Experience – Villa Pamphili 27-0

Campionato interregionale CAL U16 | gir. 1 | VII giornata |31 marzo, ore 11

Rugby Roma – UR L’Aquila 24-10

Avezzano Rugby – Polisportiva Lazio ant. 15-57

Coppa Lazio Abruzzo U16 | gir. 3 | VIII giornata |7 aprile, ore 11

Rugby Sambuceto – Adriatica RC 20-25

Polisportiva Paganica – Polisportiva Abruzzo 75-7