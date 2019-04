Ricostruzione, 120 provvedimenti dell’Usra in meno di due mesi: 63 milioni di importo erogabile

Circa 120 provedimenti emessi dall’Usra in meno di 2 mesi, con 63 milioni di euro di importo erogabile. Biondi e Provenzano: “Dialogo costante tra Comune e Ufficio speciale”.

“In meno di due mesi l’Ufficio speciale per la ricostruzione ha emesso circa 120 provvedimenti riguardanti la ricostruzione privata, per un importo erogabile complessivo pari a 63.332.180,61 euro”. A darne notizia sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il titolare Usra, Salvo Provenzano. 39 sono i pareri su progetti di schede parametriche parte prima, 36 sono pareri su progetti di schede parametriche parte seconda per il riconoscimento degli indennizzi su aggregati ed edifici del capoluogo e delle frazioni. Delle schede parametriche parte seconda, 12 riguardano progetti del centro storico del capoluogo, 19 i contributi approvati per i centri storici delle frazioni di Arischia, Paganica, S. Benedetto, Poggio di Roio, Onna, San Gregorio, Bazzano, Roio Piano e Camarda; in periferia i restanti.

“Il rinnovato slancio dell’attività dell’Ufficio speciale è motivo di grande fiducia per la città che sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua storia recente – dichiarano – Il decennale rappresenta una preziosa occasione di riflessione sul lavoro che è stato svolto finora, con un’ottica costruttiva e concreta su quello che è ancora da fare”. “È di primaria importanza guardare avanti e garantire un’accelerazione dell’esame istruttorio, recuperando così il divario tra il capoluogo e le frazioni. Su queste ultime è necessario dare una priorità agli aggregati al cui interno ci siano abitazioni principali. Il dialogo tra Comune e Usra è costante e rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale di cui non può che beneficiare l’intera comunità aquilana” concludono sindaco e titolare Usra.