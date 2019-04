Lavori in corso, oltre 2mila euro per la neonatologia del San Salvatore

Raccolti oltre 2mila euro per il reparto di neonatologia dell’ospedale San Salvatore grazie alla mostra fotografica Lavori in corso.

Si è conclusa ieri sera la mostra fotografica Lavori in Corso, realizzata dai due Alpini dell’Esercito di stanza al 9° Reggimento dell’Aquila Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni.

Al termine dell’asta benefica e delle offerte per le fotografie in mostra, sono stati raccolti 2.144,91 euro che saranno devoluti al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. In particolare, in collaborazione con la Onlus “L’Aquila per i più piccoli”, verrà finanziato il progetto “I Genitori ci Parlano”, volto a fornire un servizio di supporto psicologico ai genitori dei bambini nati pretermine durante la degenza in reparto.

Due giorni intensi: tanti visitatori sono accorsi nei locali dove è stata allestita la mostra per vedere gli scatti di Di Benedetto e Iacoboni, insieme alle fotografie e alle opere degli alunni della scuola Mazzini Patini. Sono state esposte e appese su Orsogrill da cantiere 24 foto degli autori e altrettante scattate dai giovani studenti, esattamente a cinque anni dalle prime.

I due fotografi Alpini danno appuntamento tra 5 anni, per fotografare la città totalmente ricostruita: non è solo un augurio ma anche una speranza.