L’Aquila, PUMS e parcheggi: il Comune ascolta i cittadini

L’Aquila – Un piano urbano di mobilità sostenibile, PUMS, per una città sempre più moderna. L’Aquila del domani ripensata attraverso le proposte dei suoi cittadini.

Questa mattina a Palazzo Fibbioni la conferenza stampa di presentazione del sito internet del PUMS e del secondo questionario che andrà a raccogliere le richieste e le esigenze della cittadinanza.

Uno strumento che ridisegnerà il tessuto urbano attraverso una programmazione predefinita e che arriverà in giunta a fine estate per poi passare in consiglio comunale.

Un nuovo piano che prevede, tra le altre cose, la pedonalizzazione di parte del centro storico, compatibilmente ai progetti per la realizzazione di nuovi parcheggi, tema caldo, questo, sul quale è stato fatto il punto nel corso della conferenza stampa.

«I cambiamenti della società determinano un ripensamento degli strumenti di pianificazione di una città», ha spiegato il sindaco Biondi. «Per il contesto attuale, quello di un cantiere a cielo aperto e di una citta, quindi, in ricostruzione, il traffico è impazzito e c’è un inevitabile caos. Problema che si dovrà risolvere con il nuovo Piano Urbano, che porta con sé la programmazione di nuovi parcheggi».

Il Pums si inserisce in un Piano Mobilità che, a livello di programmazione, era fermo dal 2013. Questa la situazione trovata dall’amministrazione guidata da Biondi – come dichiarato nel corso della conferenza stampa – al momento dell’insediamento.

«Il nuovo Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, di cui oggi si presenta il sito», ha spiegato l’assessore alla Mobilità Carla Mannetti, «permetterà ai cittadini di interagire con l’Ente, atraverso una sezione, chiamata “Partecipazione“, che consentirà a chiunque voglia di avanzare idee, proposte e progetti al Comune». Sarà poi il personale tecnico ed amministrativo a fare le valutazioni del caso per l’elaborazione definitiva del Piano Urbano. Entro la fine del mese di maggio si dovrebbe ultimare la fase di ascolto, per passare all’esame delle proposte pervenute, raccolte anche sulla base dei dati del questionario compilabile sul sito www.pumsl’aquila.it, dopo apposita registrazione online.

«Le novità principali che comunichiamo oggi sono la presentazione del sito e del questionario, dopo il primo già realizzato finalizzato ad un’indagine conoscitiva. Ora è il momento di capire le priorità. Per questo invitiamo tutti i cittadini a compilarlo», ha concluso l’assessore Mannetti. Quattro sono le macroaree in cui si struttura il questionario: efficacia ed efficienza del sistema mobilità, sostenibilità energetica e ambientale, sicurezza mobilità stradale e sostenibilità socio economica.

PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, problema parcheggi.

Tra i problemi già emersi attraverso il primo questionario e i dati già raccolti due sono risultate le principali criticità denunciate: la mancanza di parcheggi e la situazione del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda i parcheggi, nel corso dell’incontro con la stampa è stato fatto un focus su tempi e situazioni in itinere. «La prima bozza per il Piano Parcheggi sarà pronta per fine estate. Intanto si stanno cercando di chiudere i lavori per il parcheggio nell’area di San Bernardino, dove si otterranno circa 200 posti auto. È stato approvato il progetto con RFI per un parcheggio nell’area della stazione, ci sono i fondi per la riqualificazione del megaparcheggio: si tratta di circa 800 posti auto. Per la riqualificazione ci sono tre proposte presentate dall’Univaq, i fondi, già a disposizione – circa 500mila euro, sono risorse previste dal Masterplan, Sviluppo e Coesione. Stiamo, inoltre, cercando di sbloccare anche il cantiere infinito del Tribunale, oggetto di un lungo contenzioso, per ottenere un’area posteggi anche relativamente alla zona».