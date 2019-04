La corsa di Ingrid, Tagliacozzo diventa il set dello short film

Tre, due, uno, si gira. Tagliacozzo prossimamente set di un film.

“La corsa di Ingrid” è il titolo dello short film che la casa di produzione teatrale e cinematografica On Broadway di Giovanni Pannozzo ha scelto di girare prossimamente nella Città di Tagliacozzo.

In questi giorni sono in corso i sopralluoghi in città da parte del produttore Giovanni Pannozzo, per individuare le location funzionali al progetto, tra le altre il teatro Talia, piazza dell’Obelisco e alcune strade meno centrali.

La maggior parte del film verrà girato in Città e continueranno, nei prossimi giorni, gli studi da parte della produzione per la definizione e l’organizzazione del lavoro e della sceneggiatura. Prestigioso il cast dei professionisti che ha già aderito al progetto e che verrà presentato a breve in campo nazionale e internazionale dalla On Broadway.

«Siamo onorati di ospitare, ancora una volta, una produzione cinematografica nel nostro Borgo – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Giovagnorio – sempre più apprezzato da registi e produttori. Il fascino della natura e del centro storico di Tagliacozzo è attrattivo per manifestazioni artistiche e culturali. Negli ultimi sessanta anni la nostra Città è stata spesso scelta come set per film e documentari. Ancora una volta la vocazione estetica dei nostri paesaggi ha affascinato e attratto».