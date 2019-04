Giallo a San Vincenzo Valle Roveto: 50enne esce di casa e sparisce nel nulla

Esce di casa e non fa più ritorno, dopo una settimana i familiari, allarmati, denunciano la scomparsa. Giallo a San Vincenzo valle Roveto: Giuseppe De Blasis, 50enne del posto, ora è ricercato in tutta Italia.

Da giorni non si hanno notizie dell’uomo e le indagini, operate dai Carabinieri di San Vincenzo, coordinati dai militari della Compagnia di Avezzano, non hanno portato ad alcun esito.

Come riporta il quotidiano Il Centro, i fratelli del 50enne sono convinti che si tratti di un allontanamento volontario, restano ignote, però, le cause.

L’uomo vive con una piccola pensione di invalidità ed ha quattro fratelli. Mai prima d’ora si era allontanato da casa per tutto questo tempo, senza avvisare nessuno dei familiari. Alla base dell’accaduto potrebbe esserci una discussione in famiglia.

Giuseppe De Blasisi non ha un’automobile e non ha con sé il cellulare. Si ipotizza che possa aver chiesto un passaggio a qualcuno o utilizzato mezzi pubblici per spostarsi: non c’è, però, al momento, alcuna segnalazione o testimonianza in merito.

I fratelli hanno lanciato un appello alla popolazione e a tutti coloro che conoscono Giuseppe, affinché in caso di avvistamenti si contatti la caserma dei Carabinieri più vicina.

Giuseppe De Blasis vive con la sorella Natascia, nella loro abitazione di San Vincenzo Valle Roveto. Sembra che – riporta ancora Il Centro – proprio una discussione avvenuta in casa, lo avrebbe portato ad allontanarsi.

In un primo momento i Carabinieri avevano ipotizzato che potesse essersi spostato a Roma, dove vive un’altra delle sorelle, ma, dopo aver contattato la donna, è stato chiaro che non fosse mai stato da lei. Nessuno, inoltre, sembra averlo visto ad Avezzano, dove risiede l’altra sorella.