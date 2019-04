Una rosa tra le spine, L’Aquila 10 anni dopo, il video con Simona Molinari

A rose among thorns – L’Aquila 10 anni dopo.

Un video che vuole essere un omaggio alla nostra città, in occasione del 10° anniversario del sisma del 2009.

«Una città in cui, nonostante le innumerevoli difficoltà, abbiamo deciso di continuare a credere e ad investire. Quella che noi vogliamo raccontarvi è una L’Aquila che non solo resiste ma che, ancora ferita, rinasce ogni giorno più bella di prima… come una rosa tra le spine.»

Queste le parole dei responsabili di Climax Studio, la società di comunicazione aquilana che ha realizzato il video.

«È un video per tutti noi, perché dopo 10 anni è importante porre lo sguardo anche su ciò che di buono è stato fatto in questi anni. Perché ne abbiamo bisogno, perché ce lo meritiamo.»

Il video, diretto da Massimo Molinari, è stato realizzato insieme ad altre maestranze aquilane.

«“A rose among thorns” è il nome della canzone che abbiamo scelto come colonna sonora del video che letteralmente vuol dire appunto “una rosa tra le spine”.»

«Grazie a Simona Molinari che si è offerta di cantare e registrare questo pezzo (originariamente scritto da Ennio Morricone) e grazie al maestro Jacopo Sipari Di Pescasseroli che ha diretto la sua orchestra appositamente per questa iniziativa. Un ringraziamento particolare va ad Anita, la piccola protagonista del video che ci ha guidato in questi giorni per le strade e i palazzi della nostra città con lo stupore negli occhi ricordandoci quanto è importante saper cogliere la bellezza.» e concludono con una dedica che ci riguarda tutti:

A L’Aquila

A chi è rimasto

A chi continua a crederci.