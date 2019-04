MAMME PER L'AQUILA

Torneo 6 Aprile Città di L’Aquila, i giovani calciatori sfilano per la rinascita

Mamme per L'Aquila a fianco di L'Aquila Soccer Shoool per il Torneo 6 Aprile Città di L'Aquila. Stamattina le giovani promesse calcistiche aquilane hanno dato vita alla sfilata della rinascita per le vie del centro.