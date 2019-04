Un fine settimana in cui si mescolano per l’Unione rugby L’Aquila dolore e speranza.

Sabato, infatti è stato dedicato per tutti i tesserati al ricordo del 6 aprile 2009 quando alle 3.32 un terribile sisma devastava L’Aquila, provocando la morte di 309 persone.

Tra loro anche Lorenzo Sebastiani e Riccardo Giannangeli due giovani sempre allegri, amanti del rugby, che vivono ancora nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerli e che quotidianamente sono ricordati dall’ambiente rugbistico.

Lorenzo, Ciccio, Sebastiani che nel 2009 vestiva la maglia neroverde dell’Aquila e quella azzurra della nazionale under 20 viene ricordato sempre, soprattutto dall’Associazione “Amici di Lorenzo” che organizza eventi a scopo benefico, Riccardo, che giocava con la maglia grigiorossa della Gran Sasso, è sempre presente in panchina in uno striscione che lo raffigura con il suo solito sorriso.

Domenica alle 15.30 al campo Pacevecchia di Benevento, invece, l’Unione rugby L’Aquila giocherà uno scontro diretto che può cambiare il corso della stagione nel girone 3 del campionato di serie A.

I neroverdi con un successo condannerebbero i sanniti alla retrocessione diretta e metterebbero un’ipoteca anche alla salvezza diretta, senza passare per la trappola dei play out tra le seconde dei tre gironi.

Gli aquilani, reduci da due sconfitte consecutive, se vogliono coltivare la speranza di una permanenza nella categoria, non possono mancare il ritorno al successo, per poi affrontare con maggiore serenità le ultime due partite: il 14 aprile, alla penultima giornata, a Firenze contro la cadetta della Toscana Aeroporti I Medicei ed il 28 aprile al Fattori contro la capolista Capitolina.

Dirigerà l’incontro Andrea Spadoni di Padova e prima dell’incontro verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del sisma del 2009.

Questa la lista dei convocati dei tecnici Roberto D’Antonio e Gigi Milani: Sebastiani, Iezzi, Di Febo A, Fiore, Cortesi, Niro, Pattuglia, Suarez, Petrolati, Anderson, Di Santo, Giampietri, Pupi, Sansone M., Du Toit, Alloggia, Ferrara, Fiorentini, Di Febo R., Daniele, Pupi L., Sansone D., Ciotti , Cucci, Valdrappa.

Importante impegno in ottica salvezza anche per la formazione cadetta allenata da Alessandro Marozzi ed Alessandro Vicini che gioca a Roma contro l’Arnold.

Domenica 7 Aprile ,inoltre, negli impianti sportivi di Centi Colella a partire dalle ore 9:00, si terrà un torneo di Mini Rugby “3° Torneo di L’Aquila Città di Rugby” – Memorial 10 Anni dal Sisma 2009. Il Torneo è organizzato dall’Unione Rugby L’Aquila e gestito dalla Polisportiva L’Aquila Rugby, che cura il settore Mini Rugby. Le categorie interessate saranno Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, con la presenza di circa 300 atleti a rappresentare le società di Pescara Rugby ASA, ASD Nea Ostia Rrugby, Avezzano Rugby ,Rugby Senza Confini e Polisportiva L’Aquila Rugby.

La società, infine, ricorda che fino al 15 Aprile, tutti i ragazzi nati dal 2003 al 2015 e le ragazze dal 2007 al 2015, potranno giocare per il primo mese gratis e potrà poi continuare l’attività sportiva fino al 15 giugno a solo 50 euro con una t-shirt Unione Rugby L’Aquila in omaggio. Appuntamento a Centi Colella lunedì giovedì e venerdì dalle ore 17.30 alle 19. (info 347.521.5764)

Programma unione

07.04.19 – ore 15.30 SERIE A RUGBY GIRONE 3 GIORNATA 7 Ritorno

US RUGBY BENEVENTO – UNIONE RUGBY L’AQUILA (Arbitro: Andrea Spadoni di Padova)

07.04.19 – ore 15.30 SERIE C – GIRONE 1 GIRONE G Giornata 7 Ritorno

ARNOLD RUGBY ASD – UNIONE RUGBY L’AQUILA

07.04.19 – ore 11.00 CAMPIONATO UNDER 16 – LAZIO/ABRUZZO II Fase 2018/2019 “TROFEO C.A.L.” GIRONE 2 – GIORNATA 8 RITORNO CONFERENCE A

RUGBY ROMA O.C. 1930 – UNIONE RUGBY L’AQUILA

07.04.19 – ore 11.00 Categorie Under 6 – Under 8- Under 10 e Under 12 della Polisportiva L’Aquila Rugby

Torneo di Mini Rugby “3° Torneo di L’Aquila Città di Rugby”- Memorial 10 Anni dal Sisma 2009 insieme a Pescara Rugby ASA, ASD Nea Ostia Rugby, Avezzano Rugby, Rugby Senza Confini.