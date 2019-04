L’omaggio di Nicola Piovani a L’Aquila, Collemaggio gremita.



Gremita la Basilica di Santa Maria di Collemaggio per il Concerto del Decennale che ha ospitato la prima esecuzione assoluta della “Sinfonia delle stagioni” di Nicola Piovani, uno dei più famosi compositori italiani riconosciuti a livello internazionale, premio Oscar per la celebre colonna sonora de “La vita è bella”.

L’opera è stata commissionata dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” proprio in occasione del decennale del sisma con l’obiettivo di onorare la tragica ricorrenza attraverso lo sguardo, l’arte e la musica di un grande artista italiano.

Il concerto è stato preceduto dal saluto del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

La Basilica, al cui interno erano presenti anche i rappresentanti istituzionali e della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, ospitava come detto un folto pubblico, giunto per ascoltare la “Sinfonia delle stagioni”.

Inoltre essendo terminati da tempo i tagliandi per l’accesso alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, per dare la possibilità al pubblico richiedente di partecipare all’evento, è stata allestita presso l’Auditorium del Parco una proiezione su maxi schermo in collegamento audio-video RAI 5 in diretta dalla Basilica, a partire dalle ore 17,45 ad ingresso libero.