L’Aquila, Lavori in corso: grande successo per la mostra che ha coinvolto studenti ed Assomilitari

Grande successo per “Lavori in corso: passato, presente, futuro“, la mostra fotografica (qui la pagina Facebook) organizzata dai due Alpini del Nono Reggimento Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni.

Come scrivono nell’invito: “A L’Aquila per il decennale del sisma, la seconda mostra ‘Lavori in corso’ per ripercorrere i cambiamenti vissuti dalla città. In collaborazione con la scuola Mazzini-Patini, questa iniziativa (già proposta nel 2014) avrà uno scopo benefico: il ricavato delle offerte verrà devoluto al reparto di neonatologia dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila”, con la collaborazione della Onlus “L’Aquila per i più piccoli“.

Organizzata in pieno centro storico, lungo Corso Vittorio Emanuele, la mostra fotografica dei due alpini ha coinvolto i ragazzi della Scuola Mazzini-Patini: sono state esposte, e appese su Orsogrill da cantiere, ben 24 foto degli autori e altrettante 24 foto scattate dai giovani studenti.



Accompagnati dalla musica dei piccoli musicisti della Mazzini, « i tantissimi aquilani che hanno visitato i locali della mostra – raccontano gli organizzatori – sono rimasti così colpiti dalle foto esposte che hanno voluto acquistarle praticamente tutte» contribuendo così all’iniziativa benefica in favore del reparto di Neonatologia dell’Ospedale dell’Aquila.

Anche l’Assomilitari (Associazione Nazionale Graduati e Volontari delle Forze Armate e Corpi Armati d’Italia) si è mossa in favore dell’Aquila per ricordare i dieci anni dal sisma del 6 aprile 2009: l’associazione dei militari è salita in sella e da Cuneo fino a L’Aquila ha percorso più di mille chilometri per arrivare, la notte del 5 aprile, in città. Neanche il tempo di riposare che subito i volontari sono tornati in sella per muoversi, dalla Caserma Rossi dove avrebbero alloggiato la notte, alla volta di Onna, per partecipare con gli abitanti alla commemorazione organizzata dalla frazione colpita duramente dal terremoto delle 3.32.

