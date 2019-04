L’Aquila, Giornata ecologica a Collesapone per l’Associazione “Ju Parchetto Con Noi” in occasione del decennale

L’AQUILA – Ju Parchetto con noi pulisce Collesapone: una giornata ecologica in occasione dei dieci anni dal sisma del 2009

Giornata Ecologica-via acquasanta, partendo dal bar Raise passando per il parcheggio delle scuole Itis e Musicale e da Colle Sapone scendendo lungo il viale pedonale che affianca il tribunale dei minorenni.

«Dedicata – scrivono in una nota gli organizzatori – a chi ha deciso di restare e tutti i giorni lotta, ognuno a suo modo, per esserci. Noi, dell’Associazione Ju Parchetto Con Noi, avevamo tra gli 8 e i 12 anni, oggi sentiamo la voglia, oltre che il dovere, di contribuire alla rinascita della nostra città e lo proviamo a fare, nel piccolo, con molta umiltà e senza pretesa alcuna. Oggi siamo stati a Colle Sapone, dove la maggior parte di noi, passa le proprie mattinate scolastiche, con il rispetto per ciò che è successo, ma con lo sguardo verso un futuro migliore. Non per polemica, ma per riflessione; siamo davvero rammaricati per il fatto che nonostante la nostra richiesta d’aiuto per la giornata ecologica verso le scuole superiori aquilane (istituzione principale di crescita, educazione e cultura), non abbiamo avuto modo neanche di confrontarci con nessuna di esse tranne una, che ringraziamo, l’IIS “A. D’Aosta”. Grazie a Ilaria, parente di una vittima del terremoto, che prima di iniziare ci ha voluto conoscere e far sentire il suo apprezzamento verso quello che stiamo facendo. Grazie all’ASM che anche questa volta ha dimostrato di esserci vicina con grande sensibilità verso la nostra campagna ecologica, donandoci, come sempre del materiale utile alla nostra attività e mettendosi a disposizione per il ritiro dei rifiuti raccolti. Grazie al Comune dell’Aquila che ha accolto la nostra richiesta e ci ha autorizzati a svolgere questa giornata, in particolare all’assessorato all’ambiente uscente. Grazie, non per ordine d’importanza, a chi ci è venuto ad aiutare: Gli encomiabili ragazzi di Special Olympics-L’Aquila, da cui tanto abbiamo da imparare e che soffrono in prima persona i problemi d’aggregazione che la nostra città si trova ad affrontare e con cui svolgiamo alcune attività sportive, i loro genitori e il prof. Grecchi che si è reso disponibile a una piccola collaborazione con loro; Il gruppo locale di Green Peace, che con grande determinazione si batte per l’ambiente, in modo pratico; Il gruppo di ragazzi “BarBrothersAq”, che per due anni consecutivi si è impegnato nello sport dando la possibilità a numerosi abruzzesi di partecipare al loro torneo di calisthenics, che quest’anno non si farà, per volere altrui; Agli altri volontari di oggi: Roberto, Antonio, Emanuela, Giordano, Margherita, Carmen, Melissa, Alessandro, Gianluca, Gabriele, Elena, Francesco, Lucia, Giuseppe, Elia, Andrea».