Il film a scopo benefico per L’Aquila con Maria Grazia Cucinotta.

Nel 2011 fu registrato “La tana del bianconiglio”, un mediometraggio a scopo benefico per L ‘Aquila, con protagonisti Maria Grazia Cucinotta e Massimo Lello.

«Tutti, cast e tecnici, hanno lavorato a titolo gratuito per raccogliere fondi per l’ ospedale San Salvatore e per mantenere i riflettori accesi sul post terremoto.» racconta la regista abruzzese Linda Parente.

Molti sono gli enti, le associazioni, i privati che hanno sostenuto le riprese con aiuti logistici e finanziari. La troupe era composta soprattutto da giovani, marsicani e aquilani.

«Abbiamo registrato la colonna sonora con giovani musicisti del conservatorio A. Casella di L’Aquila e tutta la post produzione è avvenuta in collaborazione con il centro sperimentale di cinematografia (sede centrale di Roma).» prosegue Parente.

«Un bel lavoro corale, fatto con il cuore. Il mediometraggio ha partecipato ed è stato presentato in diversi festival nazionali e internazionali. Non è mai stato online. In occasione dei 10 anni del terremoto, ho voluto renderlo visibile a tutti. Per non dimenticare.»

Mediometraggio, 2011

La trama

L’Aquila, post sisma. Massimo con il terremoto ha perso anche la forza di parlare. Attraverso la sua storia e i suoi ricordi, si scoprirà cosa vuol dire perdere tutto e trovare la forza di ricominciare. Il corto racconta le varie fasi del postsisma, dalle tendopoli al G8, dalla consegna della C.A.S.E. ad oggi. Alternando la durezza del presente, alla nostalgia del passato, il mondo onirico del teatro, al realismo di oggi.

SCHEDA FILM

Regia Linda Parente

Sceneggiatura Linda Parente

Interpreti : Maria Grazia Cucinotta, Massimo Lello, Gianni Musy, Giancarlo Ratti, Blas Roca Rey, Gaia Benassi, Camilla Rosselli, Fabio Bussotti, Matteo Taranto, Monica Guazzini

Fotografia Marco Incagnoli

Scenografia Gianluca Amodio

Musica Fabrizio Mancinelli

Presa diretta Emanuela Cotellessa – Filippo Toso

Montaggio Linda Parente

Costumi : Caterina Pavan, Romilda Zaccaria

Post produzione audio: Emanuela Cotellessa, Federico Savina

Visual Fx : Carlo Federico D’Agostino

Coreografie: Caterina Genta/ Carmine De Amicis

Colonna sonora registrata presso il Conservatorio di L’Aquila “A. Casella”

Post produzione audio presso Centro Sperimentale di Cinematografia

Prodotto da Associazione Rene Onlus Arturo Borsatti, Associazione Culturale Circuito Palcofonico, Peperonitto Film