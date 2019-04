Calcio, Città di L’Aquila 4 a 0 al Villa San Sebastiano

Città di L’Aquila: 4-0 al Villa San Sebastiano

4-0 del Città di L’Aquila sul campo del Villa San Sebastiano: goal di Pizzola e Catalli, doppietta di Maisto.

Omaggio di un mazzo di fiori al capitano Nicola Di Francia per il decennale del sisma.

4-0 il risultato finale in favore del Città di L’Aquila: il Villa San Sebastiano, tra le mura amiche, non può nulla per contrastare la forza dei rossoblù.

Bellissimo gesto da annotare: prima della partita, il sindaco di Tagliacozzo Giovagnorio e l’assessore allo Sport Di Girolamo hanno omaggiato il capitano Nicola Di Francia con un mazzo di fiori, in occasione del decennale del terremoto che ha colpito la città il 6 aprile 2009 e in ricordo delle 309 vittime. Un minuto di raccoglimento e il match inizia.

16’, arriva il goal del vantaggio: angolo perfetto di Catalli per Pizzola che con un inserimento beffa gli avversari ed esulta con i compagni. Grande occasione per il raddoppio al 41’: Pizzola per Zazzara che, da pochi passi, mette alto. Fine primo tempo, risultato parziale 0-1.

È all’11’ della ripresa che L’Aquila trova finalmente il secondo goal: pallone dalla destra, mette fuori la difesa locale, ma sul pallone arriva Catalli che trova la porta. E ancora una volta i rossoblù non si accontentano: 34’, Maisto imbuca il pallone all’incrocio dei pali. E, per chiudere i giochi, al 42’ grande ripartenza rossoblù con Maisto che sgaloppa da solo e supera l’estremo difensore avversario, siglando una doppietta. Risultato finale, 0-4.

VILLA SAN SEBASTIANO: Ottaviani, Gargano, Valente A., Fantozzi (21’ st Galantucci), Zarini F., Sabatini, Occhiuzzi (15’ st Capodacqua), Del Pizzo, Zarini C., Simone. A disp: Pensa, Rossi, Mascigrande, Valente L. All. Di Nicola.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna, Ndiaye, Di Francia (cap.), Morra, Zanon, Pizzola, Zazzara, Di Norcia, Catalli, Maisto. A disp: Tursini, Mohammed, Santarelli, Ciuffini, Silvestri, Micantonio, Arciprete, Carosone. All. Cappellacci.