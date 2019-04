A Gioia dei Marsi la premiazione dei Campioni Regionali di bocce.

Si è tenuta ieri, 6 Aprile 2019, alla presenza delle autorità politiche e civili e della dirigenza del Comitato Regionale FIB Abruzzo, a Gioia dei Marsi, la cerimonia di premiazione dei Campionati Regionali di Bocce disputatisi nei campi della Marsica domenica 31 Marzo.

Una giornata dedicata ai Campioni Regionali in una data particolare, quella del decimo anniversario del terribile sisma che nel 2009 ha colpito l’Abruzzo, a simboleggiare la speranza e la vita che continua anche attraverso lo sport e valori quali l’amicizia e la condivisione.

Un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime del terremoto, anche quelle che colpi’ la Marsica in una maniera devastante, ha dato il via alla cerimonia alla presenza del Presidente Regionale FIB Abruzzo Tonino Ciccone, dei Consiglieri Regionali e dei Delegati provinciali, del Tutor Antonio D’Egidio e della segretaria regionale Edda Migliori.

Nutrita anche la partecipazione delle autorità politiche in particolare l’Avv. Gianclemente Berardini Sindaco di Gioia dei Marsi comune che ha ospitato la manifestazione con il Consigliere Comunale Vincenzo Casasanta, Raffaele Favoriti (Sindaco di Ortucchio), Gianluca De Angelis (Sindaco di Lecce dei Marsi), Gianluca Alfonsi (Consigliere Provinciale de L’Aquila) e il dott. Mario Quaglieri (Consigliere Regione Abruzzo).

“Sono davvero orgoglioso del Delegato del Comitato dell’Aquila Marsica Emilio Roselli per la passione che ha profuso nell’organizzazione di questo evento – ha dichiarato il Presidente Regionale Tonino Ciccone -. Ringrazio il territorio marsicano che ci ha accolto con così grande calore e tutti coloro che sono intervenuti”.

Venti i Campioni premiati tra le categoria A, B, C rispettivamente Terna, Coppia e Individuale per le categorie seniores, femminile e juniores. Individuale categoria A: Aron Rocchetti (Moscianese); coppia categoria A: Umberto Di Panfilo e Remo Salutari (Subequano); terna categoria A: Manuel Adorante, Marco Di Nicola, Luca Santoni (Moscianese); individuale categoria B: Fabio Amorosi (La Pineta); coppia categoria B: Carlo Martelli e Luciano Paolini (Città di Lanciano); terna categoria B: Osvaldo D’Alessandro, Osvaldo Di Giovanni, Gabriele Zitti (De Merolis Teramo); individuale categoria C: Luzio Rossi (Città di Lanciano); coppia categoria C: Emilio Roselli e Santino D’Eleuterio (Casali d’Aschi); terna categoria C: Bruno De Grandis, Vittoriano Giandomenico, Antonio Tomassini (Tucceri); Juniores under 15: Alessandro Melchiorre (Moscianese); individuale femminile: Irene Albieri (Chieti Scalo).