Terremoto L’Aquila: Quagliariello ‘Dalla città caparbietà e resilienza’

«Alle rappresentazioni mediatiche catastrofiste, unilaterali e inconsapevoli, che in questi giorni hanno accompagnato il decennale del terremoto dell’Aquila, la città ha saputo rispondere non con la retorica di circostanza ma con il ricordo vero, con il rispetto per il dolore, con il coraggio della speranza.»

Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’.

«Al di là di ogni polemica – prosegue -, L’Aquila e i suoi abitanti hanno dimostrato ancora una volta caparbietà e resilienza. Ed è da questa forza che bisogna ripartire, respingendo le falsità con le quali si è cercato di infangare il tanto di buono che è stato fatto, analizzando cosa ha funzionato e cosa no, accompagnando con rinnovato slancio la sfida della rinascita.»

«Saremo vicini all’Aquila e alle sue istituzioni – conclude Quagliariello -, oggi come ieri, oggi più di ieri.»