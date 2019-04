Terremoto L’Aquila, A mani nude per tredici ore

A mani nude per tredici ore.

«Questa poesia è la storia di un padre che scava a mani nude per tredici ore tra le macerie di una palazzina collassata il 6 aprile su via XX settembre a fianco del palazzo Anas e di cui si vedeva solo il tetto appoggiato ormai alla strada, alla ricerca della figlia.» racconta il poeta e scrittore Valter Marcone.

Per tredici ore a mani nude fino a che l’ha estratta morta e l’ha seguita fino all’hangar della sede della Scuola della Guardia di finanza per riconoscerla.

«Qui ha trovato lo psicologo Sandro Sirolli che non ha potuto far altro che dirgli di bere un sorso d’acqua per togliersi la polvere e i sassi dalla bocca, perché era completamente ricoperto di polvere.»

«Pulita la bocca quel padre, dopo aver scavato per tredici ore, non aveva parole, non aveva più parole.»

«Quelle stupide parole che abbiamo dette colpevolmente negli ultimi dieci anni mentre ancora quel padre (come tanti altri) ha continuato a scavare.»

A mani nude

Ho scavato con le mani

per tredici ore,

solo dopo che ti ho trovata

mi sono seduto in silenzio

accanto a te

con il cuore alle labbra

e senza parole.

Poi stupidamente

non sono riuscito

a trovare ancora nessun’altra

parola:

fu facile gioco

mutar in nulla lo spazio

e ora a quel vuoto

ho legato

tutta l’ansia

di ottenere la vita

quella che sola

deve essere contenuta

anche dentro i solchi

quelli della terra nera

buia come la nostra

lunga notte

da superstiti.