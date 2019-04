Motoraduno dei Vigili del Fuoco in centro storico.



È ormai dal 2010 che colleghi ed amici motociclisti del Motoclub dei Vigili del Fuoco e del Law Enforcement, unitamente a simpatizzanti e free bikers provenienti da piu regioni, vengono a trovarci all’Aquila per rinnovare la dimostrazione di vicinanza sempre espressa.

La sezione aquilana del Motoclub dei Vigili del Fuoco Italia, al solito, accoglie con piacere i partecipanti con i quali sfilerà per il Corso partendo dalla Villa Comunale e fermando le moto in Piazza Duomo per poi deporre, al cimitero, una corona ai nostri concittadini deceduti 10 anni fa.