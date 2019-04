Liceo Classico Sulmona, corteo di protesta dopo 10 anni di chiusura.

Come anticipato da Il Capoluogo, gli studenti di Sulmona sono scesi in piazza contro l’ormai decennale chiusura del Liceo Classico.

La data simbolo dell’evento che ha portato alla chiusura dello storico Liceo non è passata inosservata così come non è passato inosservato il grido di protesta degli studenti.

“Noi non siamo qui per far valere i nostri diritti. Perché riaprire la nostra sede è un dovere per le istituzioni” ha gridato infatti il rappresentante degli studenti del Liceo Classico, Francesco Balassone, nel corso della manifestazione.

Duecento gli studenti che da viale Mazzini sono giunti in piazza XX Settembre, dove è collocata la sede storica della scuola.

Hanno partecipato anche docenti dell’epoca e rappresentanti delle istituzioni.

Non sono mancati cartelli di protesta contro Comune e Provincia da parte di alcune sigle sindacali: 3.650 giorni, 4 sindaci, 4 presidenti di Provincia e il fallimento di una classe politica e di un ceto amministrativo, le scritte sui cartelli.

Martedì ci sarà un incontro con il progettista per valutare alcune modifiche al progetto.

Foto Onda Tv