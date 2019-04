Guardia di Finanza, commemorazione solenne del decennale presso la Scuola

Fiamme Gialle, commemorazione del decimo anniversario del sisma 2009, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Celebrazioni commemorative solenni e toccanti quelle che in data odierna, 6 aprile 2019, si sono svolte presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, sita in via Fiamme Gialle, in occasione delle del Decennale del Sisma 2009.

Alle ore re 10.30, nella piazza d’armi dell’Istituto intitolata “Piazza 6 aprile”, i convenuti hanno potuto assitere al solenne alzabandiera e alla riposizione dei vessilli a mezz’asta, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi, delle massime Autorità civili e militari, degli Allievi in formazione e di una rappresentanza delle scolaresche di L’Aquila.

Il momento successivo è stato ancor più toccante poiché vi è stata la deposizione di una corona di alloro, in onore delle vittime del sisma, nella piazza che 10 anni fa ospitò i solenni funerali di Stato.

Infine vi è stato, presso l’auditorium della Scuola, un evento rievocativo delle operazioni di soccorso, con interventi del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi, del Comandante della Scuola Ispettori, Gen. D. Gianluigi Miglioli, del Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Flavio Aniello, dell’On. Gianni Letta, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dott. Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile Nazionale, e del Dott. Franco Gabrielli, Capo della Polizia di Stato e già Prefetto di L’Aquila.

All’interno della Scuola Ispettori è stata inoltre allestita una mostra fotografica a tema sul contributo fornito dalla Guardia di Finanza, una mostra statica dei mezzi di soccorso del Corpo, sia d’epoca che recenti, e, a cura di Poste Italiane, si renderà disponibile uno speciale servizio filatelico con “annullo” dedicato al decennale.