Villa Sant’Angelo, torna la Marcia della Primavera

Il 25 aprile la 28ª edizione della Marcia della Primavera. Ritrovo presso il Parco comunale a Villa Sant’Angelo.

Il Centro Sportivo Italiano di Villa Sant’Angelo, d’intesa con il Comitato Provinciale CSI, con la collaborazione dell’Atletica L’Aquila e l’Associazione Culturale “La Lumetta” indice per il 25 Aprile 2019 la 28ª Marcia della Primavera. La manifestazione si disputa a Villa Sant’Angelo con ritrovo presso il Parco Comunale “T. Pezzuti”.

La partecipazione alla gara dei 10 Km è aperta ai tesserati FIDAL ed Enti di Promozione, che siano in regola con il tesseramento del 2019 ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme di tutela sanitaria ed infortunistica previste per l’ attività sportiva. Il percorso si snoderà nelle immediate vicinanze di Villa Sant’Angelo. Toccherà la località di Stiffe, frazione di S.Demetrio né Vestini a circa 1 Km dalla partenza ed arrivo, nota per la risorgenza che ha generato le famose Grotte.

Nella manifestazione sono inserite anche gare Maschili e Femminili delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti ed Allievi. Non per ultimo è possibile partecipare alla “Camminata non competitiva” nella campagna fra Villa Sant’Angelo e Stiffe. La Camminata toccherà la cascata denominata “la Peschiera” a ridosso dell’abitato di Stiffe. Si attraverserà il borgo inerpicandosi verso l’ingresso delle Grotte e percorrendo, nel bosco, “la via del Lupo”, i gareggianti torneranno al Parco Comunale “T. Pezzuti”.

La manifestazione si svolgerà in territorio incontaminato, toccando località turistiche, varcando in più luoghi i confini del parco regionale “Velino Sirente”. L’iscrizione alle gare da accesso al “Pasta Party” che si terrà a fine Manifestazione. I particolari del programma e le mappe delle località interessate saranno a breve pubblicate insieme alle modalità di iscrizione. L’evento è stato inserito, dal Comune di Villa Sant’Angelo, fra le celebrazioni per il decennale del sisma del 6 Aprile 2009.