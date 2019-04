FIGC, un minuto di raccoglimento per le vittime del sisma prima di tutte le gare

Un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati per le vittime del sisma.

La disposizione di Gravina (figc) su invito del Sindaco Biondi.

“Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in occasione del decennale del sisma dell’Aquila, ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare, di tutti i campionati, programmate nel prossimo fine settimana per commemorare le nostre 309 vittime”.

Ne dà notizia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che nei giorni scorsi aveva scritto a Gravina proponendo l’iniziativa, in nome della solidarietà indiscussa che il mondo del calcio ha sempre mostrato nei confronti della nostra terra.

“L’attaccamento del presidente Gravina all’Abruzzo e al suo capoluogo è noto e confermato dall’accoglimento senza esitazione dell’invito. Siamo grati a lui e a tutti i campi che ricorderanno il 6 aprile 2009, testimonianza di un’attenzione costante e un affetto mai sopito”, conclude Biondi.

Prima del minuto di silenzio, sarà letto un messaggio di cordoglio e sprone. Questo il testo inviato stamani da Gravina a Biondi: “In occasione del decennale della tragedia dell’Aquila, dove hanno perso la vita 309 innocenti tra cui tantissimi giovani, il mondo del calcio si ferma in questi istanti per ricordare tutte le vittime delle catastrofi che hanno flagellato l’Italia. Vogliamo testimoniare vicinanza a tutti coloro che hanno sofferto e ancora soffrono per queste gravi perdite, ma anche cogliere l’occasione per riflettere sul valore della vita e auspicare una maggiore attenzione nella messa in sicurezza del Paese, a tutti i livelli”.