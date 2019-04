Decennale sisma, attivazione COC ed elenco postazioni sanitarie per fiaccolata

Decennale del sisma 2009. Attivazione C.O.C. ed elenco delle postazioni sanitarie.

L’Aquila, servizi di protezione civile in occasione della fiaccolata.

“In occasione delle celebrazioni relative al decennale del sisma ed in particolare alla Fiaccolata Commemorativa che avrà luogo questa sera, 5 Aprile, a partire dalle ore 22:00, l’Amministrazione Comunale ha attivato, con ordinanza sindacale n. 79/2019, il Centro Operativo Comunale” Lo rende noto l’ Assessore alla Protezione Civile Fabrizio Taranta-.

“L’intero corteo sarà gestito completamente dal Comune dell’Aquila – prosegue l’assessore Taranta – con il coordinamento di tutte le attività connesse alla gestione dell’evento commemorativo affidate al Geom. Carlo Bolino, quale responsabile del Servizio Politiche Ambientali e Protezione Civile.

Ci tengo a sottolineare -prosegue l’Ass.re Taranta- che tutti i dipendenti comunali, impegnati nelle attività in oggetto, hanno deciso volontariamente di rinunciare alle spettanze dello straordinario previsto, per devolvere in beneficienza le somme dovute.”

Si elencano di seguito le postazioni sanitarie predisposte per la Fiaccolata, il cui servizio seguirà tutto lo svolgersi dell’evento lungo il percorso del corteo, confluendo infine in Piazza Duomo:

AMBULANZE

– Ammassamento Via XX Settembre: CROCE ROSSA ITALIANA;

– Via Persichetti angolo Via XX Settembre/”Casa dello Studente”: CROCE ROSSA ITALIANA, CROCE BIANCA;

– Villa Comunale Chiesa Cristo RE: GRAN SASSO SOCCORSO;

– Piazza Duomo angolo Via Arcivescovado: MISERICORDIE, CROCE BIANCA.

PATTUGLIE A PIEDI, dotate di attrezzatura per il pronto intervento:

– Ex ANAS: CROCE ROSSA ITALIANA;

– Ex Scuola San Bernardo, Via XX Settembre: CROCE ROSSA ITALIANA;

– Via Fontesecco ex distributore: CROCE BIANCA;

– Incrocio Via delle Bone Novelle/Via XX Settembre: ROCE BIANCA,OCRE;

– Via Campo di Fossa: CIVES;

– Villa Comunale Chiesa Cristo RE: GRAN SASSO SOCCORSO;

– Piazzale Palazzo dell’Emiciclo: GRAN SASSO SOCCORSO;

– Prefettura U.T.G. L’Aquila – Corso Federico II: CONFRATERNITA MISERICORDIE (Sotto il porticato è presente anche un defibrillatore fisso);

– Piazza Duomo: CONFRATERNITA MISERICORDIE.