Affitti gonfiati, l’ex rettore Ferdinando di Orio assolto

L’AQUILA – Sentenza della Corte dei Conti, assolti Filippo Del Vecchio e Ferdinando di Orio, rispettivamente ex direttore amministrativo e Rettore dell’Università.

Oltre 538mila euro di presunti “affitti gonfiati” contestati dalla Procura regionale, che aveva promosso un giudizio di responsabilità relativo a un procedimento penale del Tribunale finito in assoluzione. Come spiega Il Centro, la Corte dei Conti ha depositato la sentenza di assoluzione per Filippo Del Vecchio e Ferdinando di Orio, rispettivamente ex direttore amministrativo e Rettore dell’Università «dagli addebiti contestati per il presunto danno patito dall’Università per presunti “affitti gonfiati”, ovvero le maggiori somme erogate in dipendenza del contratto di locazione per l’ex Optimes stipulato nel post sisma. […] Una scelta fatta per via dell’inagibilità dell’Ateneo».

Nella sentenza della Corte dei Conti è stato quindi riconosciuto che «la condotta dei convenuti si ispirava alla prioritaria esigenza di garantire il dovuto, regolare corso degli studi in un contesto caratterizzato dalle pressanti emergenze connesse al sisma dell’anno 2009». Da qui l’assoluzione, in quanto «il fatto non costituisce reato».