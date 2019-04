Tanti auguri Giadina!

Grande festa oggi in casa Di Bonaventura: compie gli anni Giadina!

Atleta vincente e amica affettuosa, auguriamo a Giadina di trascorrere un giorno felice e spensierato, spegnendo una candelina in più!

Auguri a Giadina da Roberta e da tutta la redazione de Il Capoluogo

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete fare gli auguri a un vostro amico o raccontare tutto quello che non va in città attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.