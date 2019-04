Sala Operativa RFI, Liris dice no allo spostamento da Sulmona a Pescara

No allo spostamento della Sala Operativa Regionale di RFI. L’assessore regionale Guido Liris si oppone alla decisione di Trenitalia.

«Le aree interne della regione e segnatamente quella Peligna, non possono permettersi ulteriori scippi come quello annunciato da Trenitalia, il 17 aprile 2018, di spostare da Sulmona a Pescara la Sala Operativa Regionale di Rete Ferroviaria Italiana». L’assessore alle Aree Interne e del Cratere, Guido Quintino Liris, stigmatizza con queste parole l’ipotesi, definendola «incomprensibile e pretestuosa, poiché sussistono tutte le condizioni per lasciare la Sala Operativa dove si trova e perchè lo spostamento rappresenterebbe un ulteriore vulnus in termini occupazionali ed economici su un territorio già fortemente penalizzato da altri analoghi interventi».

Liris: «Nelle prossime ore chiamerò i vertici nazionali di RFI per analizzare la situazione e considerare misure alternative a quelle ipotizzato».

(foto mobilita.org)