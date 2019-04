L’Aquila – Venerdì ampie schiarite nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio; condizioni di tempo stabile in serata con cieli sereni. Temperature comprese tra +2°C e +12°C.

In Abruzzo tempo generalmente stabile con ampi spazi di sereno nella mattinata e nel pomeriggio lungo la costa e sui settori interni; sereno anche in serata salvo innocui addensamenti sulla costa meridionale.

In Italia migliora il tempo al Nord con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata sulle regioni occidentali, qualche residuo disturbo invece sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia al mattino. Neve sulle Alpi orientali oltre 1000 metri di quota. Giornata con un miglioramento delle condizioni meteo anche al centro Italia salvo residui disturbi al primo mattino tra Toscana e Umbria. Cieli sereni o poco nuvolosi fin dal primo mattino e bel tempo anche al pomeriggio e in serata. Il maltempo insisterà ancora sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi specie al pomeriggio e in serata sulla Calabria, sulla Puglia e sulla Sicilia. Migliora il tempo invece sulla Sardegna con ampie schiarite.

Temperature in calo specie al centro-nord Italia.

(Centro Meteo Italiano)