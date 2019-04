L’Aquila, Retesport racconterà Sampdoria-Roma dal cuore della città

L’AQUILA – Retesport racconta Sampdoria-Roma dal Club “Vittorio Zingarelli” in città

Sabato 6 aprile 2019 Retesport, in occasione decennale della tragedia che colpì L’Aquila, sarà presente nel capoluogo abruzzese nella sede del Roma Club L’Aquila “Vittorio Zingarelli” in Via Ettore Moschino 22 per trascorrere una giornata in compagnia degli ascoltatori. Dalle 18.00 alle 02.00 del mattino seguiremo, in diretta radio, la partita Sampdoria-Roma, commentandola e rendendo protagonisti i tifosi romanisti dell’Aquila.

La nostra emittente sarà presente sin dalla tarda mattinata di sabato 6 aprile per realizzare interviste e reportage a dieci anni dal sisma, incontrare le istituzioni, fare il punto sulla ricostruzione e sulle condizioni della città e ricordare le vittime del terremoto. Inoltre, sarà l’occasione per un confronto diretto coi cittadini aquilani che avranno l’opportunità di raccontare come le loro vite sono cambiate dal 6 aprile 2009.

Le luci su L’Aquila non devono spegnersi e Retesport, da sempre attenta ai suoi ascoltatori e sensibile alle problematiche della popolazione aquilana, darà voce a chi vuole giustamente riappropriarsi del futuro senza dimenticare il passato.