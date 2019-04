L’Aquila – Anche il rugby partecipa alla raccolta fondi di beneficenza promossa nell’ambito della mostra “Lavori in corso”- Passato, presente e futuro

Domani, alle 18, l’inaugurazione in Corso Vittorio Emanuele 35 della mostra che vedrà alcuni luoghi della città immortalati dai due fotografi nel 2014, a confronto con le fotografie scattate poche settimane fa dai ragazzi della Mazzini – Patini: gli stessi luoghi, a cinque anni di differenza, per mostrare una città che cambia e rinasce.

Il ricavato della mostra andrà al reparto di neonatologia dell’ospedale dell’Aquila per portare avanti il progetto “I Genitori ci Parlano”, volto a fornire un servizio di supporto psicologico ai genitori dei bambini nati pretermine durante la degenza in reparto. Per questo, anche il mondo della palla ovale ha voluto partecipare.

L’inaugurazione avverrà infatti alla presenza di una rappresentanza di giocatori della rosa dell’Aquila Rugby 1936 che donerà delle maglie autografate dei giocatori della nazionale, in particolare di Steyn, Ferrari e Ruzza. L’asta di solidarietà si prolungherà per tutti e tre i giorni della mostra: termine per l’offerta le 18.30 di domenica.

Da quel momento in poi, le maglie e anche le fotografie per le quali si è fatta l’offerta potranno essere ritirate dal miglior offerente.

Per maggiori informazioni si può mandare una mail a mostradecennale@libero.it