Bufera su Atlantide, “L’Aquila città rassegnata” nello speciale di La7

Una città cimitero, che riporta indietro a 10 anni fa ma non tiene conto di quanto successo in questi dieci anni.

Non tiene conto nelle immagini e nelle parole del conduttore – sottolineano le critiche degli aquilani – dei lavori in corso, dei cantieri presenti nella maggior parte del centro storico, della movida, dei residenti e dei commercianti tornati ad abitare in centro. Della vita in centro, presente e resistente seppure fra le difficoltà.

Una linea che non è piaciuta affatto agli aquilani, insieme alla scelta di “rievocare” Draquila, il reportage di Sabina Guzzanti che già aveva fatto tanto discutere.

Non so se per cattiva informazione, per cattiveria o per lucro ancora una volta ci dipingete in maniera totalmente altra da quello che siamo. Ancora una volta fate parlare quella che con un filmetto ci ha ridicolizzati agli occhi di tutta l’Italia.

Volevate salvarci? Lo state facendo male.

Vergognoso triste e falso siparietto.

Complimenti.

E rassegnatevi voi

NOI NON CI RASSEGNEREMO MAI

neanche con il vostro aiuto”

“Signori, questa è l’immagine che sta passando attraverso la stampa e la tv. Io pure abito in centro e mi sento offeso da questi signori che minimizzano i sacrifici e la buona volontà di tutti noi aquilani desiderosi di una vita normale a cui abbiamo diritto. La città cimitero non ci interessa, anzi ci offende. L’Aquila deve mantenere il ricordo e la memoria non il lutto e le macerie. Questi le macerie ed i lutti li usano per fare scoop ed audiens alla faccia nostra, lo avete capito o no? Se continuano così L’Aquila resterà sempre “terremotata” e “pericolosa” e le nostre case non valgono un emerito fico secco. È questo che meritiamo? L’ immagine che deve passare è invece quella di una città che ce l’ha fatta, una città che ha saputo ricostruire ed è migliore e più sicura di prima. La città più sicura d’Italia, altro che macerie.