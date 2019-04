Avezzano, sequestrati 46mila euro in contanti

46mila euro in contanti sequestrati dai Carabinieri Forestali di Avezzano, per ingiustificata provenienza. Denunciati a piede libero due marocchini.

Nei giorni scorsi, durante servizi di polizia giudiziaria svolti nel centro di Avezzano (AQ), militari della Stazione Carabinieri Forestale di Avezzano (AQ), dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di L’Aquila, comandato dal Col. Luigi Margarita, hanno sorpreso gli occupanti di due autovetture affiancate che si scambiavano con fare sospetto del materiale.

Immediatamente bloccata una vettura, i militari hanno generalizzato e sottoposto a perquisizione il conducente: un soggetto marocchino, N.A. di anni 43, che era in possesso di denaro contante, in tagli dai cinque ai cento euro, impacchettato con cellophane e nastro adesivo trasparente, per una cifra pari ad euro 46.940.

I militari hanno informato il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Avezzano e hanno proceduto al sequestro delle banconote ed al deferimento del soggetto N.A. alla succitata Procura. Continuando le indagini, i militari hanno rintracciato anche il conducente dell’altra vettura: il marocchino M. Y. di anni 23, che è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare con esito negativo.

Entrambi i soggetti di nazionalità marocchina sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di valori.