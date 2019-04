Ospedale San Salvatore L’Aquila, l’odissea dei disservizi.



Giungono sempre più copiose le segnalazioni da parte degli utenti riguardo i disservizi dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Molti utenti avevano già lamentato da qualche mese il malfunzionamento del servizio di ritiro referti on line delle analisi sul sito dedicato della ASL.

Alla richiesta di spiegazioni da parte degli utenti, la risposta formulata da parte dei responsabili sottolineava la conoscenza da parte degli stessi del problema ma, contestualmente, l’incertezza sulla data del ripristino del servizio.

«Quel servizio è veramente molto utile per cui vorrei gentilmente chiedere se almeno a voi della stampa la ASL è in grado di rispondere in maniera meno vaga» ci ha sollecitato un utente.

«La scorsa settimana ho cercato di scaricare online i referti medici e il sito non funzionava – racconta una signora ai microfoni de Il Capoluogo -. Sono andata di persona al CUP e lo sportello per il ritiro referti il sabato non funziona più. A me sembra che negli ultimi anni le cose siano peggiorate tantissimo.»

La situazione, di certo non lieve se consideriamo che la tempestività della diagnosi in alcuni casi è tutto, viene aggravata inoltre da disservizi in altri reparti.

«Per poter parlare con un operatore stamattina ci ho messo circa 35 minuti – testimonia una lettrice – e le liste per le visite di oculistica per ipovisione sono esaurite per quest’anno ma non c’è ancora il calendario per il prossimo anno, lo stesso per dermatologia oncologica.»