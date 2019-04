L’Aquila, in arrivo 15 assunzioni per farmacie e asilo

L’Aquila, nuove assunzioni nelle farmacie: il Comune dell’Aquila ha dato l’ok all’azienda farmaceutica municipalizzata per assunzioni di personale.

Due direttori di farmacie, un vicedirettore e sei farmacisti collaboratori. Sono questi i profili ricercati, che riguarderanno anche il settore pedagogico – con l’assunzione di un paio di educatrici per asilo nido e materna e, inoltre, un cuoco.

Si tratta – come riportato da Il Centro – di una delle prime delibere della nuova Giunta a guida Biondi, dopo il rimpasto dei giorni scorsi.

Assunzioni che si collocano nell’ottica del piano strategico aziendale delle farmacie, adottato già nel corso degli ultimi anni. Un piano finalizzato a fornire un servizio sempre più aderente a rispondere alle esigenze dell’utenza. Questi ampliamenti di servizi, già sperimentati quindi in qesti anni, non hanno comportato per la loro realizzazione un aumento di personale a tempo indeterminato, ma solo a tempo limitato, per fronteggiare le crescenti esigenze e necessità riscontrate.

Il fatturato aziendale, riporta ancora Il Centro, in 5 anni – vale a dire dal 2012 al 2017 – ha fatto registrare un incremento del 27%, equivalente ad oltre 2 milioni e mezzo in valore assoluto, rispetto ad un mercato farmaceutico nazionale dall’andamento sostanzialmente negativo.

L’assunzione di personale risponde, inoltre, ad una mancanza di personale venutasi a creare in seguito al 2011, tra pensionamenti e dimissioni che si sono susseguiti e che hanno visto andare via circa 20 addetti all’Afm.