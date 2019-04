L’Aquila, il Museo Nazionale d’Abruzzo presenta la card per amici e sostenitori

Il Museo Nazionale d’Abruzzo presenta la card di “L’Aquila città d’arte”, previste le versioni ‘amico’ e ‘sostenitore’

Nel corso del 2019, decennale del sisma, tantissimi eventi sono stati programmati per elevare l’offerta culturale nella città martoriata dal sisma che si avvia verso un nuovo futuro, pronta ad accogliere gli appassionati d’Arte che sapranno ben apprezzare il patrimonio restaurato, in larga misura esposto presso il Munda -Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, e negli altri musei della rete del Polo Museale dell’Abruzzo. Per incoraggiare la conoscenza e favorire la presenza alle aperture straordinarie e agli eventi inclusi nel del progetto “L’Aquila città d’arte”, giovedì 4 aprile alle ore 12.00 sarà presentata alla stampa la card dedicata nella doppia versione: amico e sostenitore. Con la versione ‘amico’, posta in vendita al prezzo di 10 €, o 15 se comprensiva di due gadget (shopper e bottoncino metallico), sarà possibile accedere gratuitamente per l’intero 2019 al MuNDA, e agli eventi con posti riservati previa prenotazione, ed inoltre avere la riduzione per l’ingresso agli altri musei statali afferenti al Polo Museale dell’Abruzzo.

La versione ‘sostenitore’ di € 50 sarà realizzata in cartoncino pesante, con il nome personalizzato da un esperto calligrafo.

Inoltre alla presenza del Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dei membri del coordinamento per gli eventi del Decennale, Jean Blanchaert, noto studioso, artista poliedrico, curatore di mostre, calligrafo e grande amico della città dell’Aquila, tornerà al MuNDA per personalizzare con la sua grafia le prime card destinate alle autorità e ai sostenitori che vorranno richiederle. Nel pomeriggio Jean Blanchaert terrà una lezione di calligrafia ai giovani, CON 50 ragazzi impegnati nel corso di formazione per il bando “L’Aquila città d’arte”.

Munda, gli eventi

Sabato 6 aprile 2009/2019. In occasione del decennale del sisma ingresso gratuito al museo e proiezione no-stop del filmato Arte salvata / Rescued Art

Domenica 7 aprile, ore 11.30, inaugurazione mostra San Sebastiano la seduzione dell’arte e della poesia (si allega locandina)

Mercoledì 10 aprile dalle 14.00 alle 18.00 Audizione della Commissione Reti Museali promossa dal Ministro Alberto Bonisoli (cfr. programma allegato).

Mercoledì 10 aprile, ore 18.00 Leonardo Da Vinci – i suoi segreti , le sue passioni. Incontro con Massimiliano Finazzer Flory, attore protagonista e regista del film tratto dallo spettacolo teatrale di successo internazionale in occasione del 500° anniversario dalla morte del grande genio toscano, con brani recitati e proiezione del trailer del film.

