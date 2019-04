L’Aquila, 80 anni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco tra mostre, musica e convegni

L’AQUILA – È il giorno dei Vigili del Fuoco. Per gli ottanta anni dalla fondazione del Corpo Nazionale,

Una giornata-evento strutturata su tre nuclei: la Villa Comunale, l’Emiciclo e il piazzale antistante la Basilica di Collemaggio.

Lungo il perimetro della Villa Comunale il villaggio di “Pompieropoli“, interamente dedicato ai più piccoli. Gli alunni delle scolaresche dell’intera città e del comprensorio aquilano si sono cimentati in prove di spegnimento incendi, scalate ed altre attività che, quotidianamente vedono impegnato il personale dei Vigili del Fuoco. Tutt’intorno le strutture che caratterizzano i numerosi settori in cui si struttura l’attività del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Dal Nucleo Sommozzatori, con le relative attrezzature per le immersioni subacquee nell’ambito delle attività di ricerca, alle strumentazioni in dotazione ai pompieri – sempre in vetrina oggi alla Villa comunale – utilizzate per rispondere alle emergenze maltempo: motoslitte, bruco, fresa. Poi ancora il Nucleo telecomunicazioni, che permette al Corpo di avere un sistema autonomo di comunicazioni, gestito in sinergia con le unità nazionali.

All’Emiciclo il momento teorico della giornata, attraverso il seminario sulla “Sicurezza in Casa e a Scuola”, dedicato ai giovani. Incontro finalizzato a fornire alle giovani generazioni le nozioni base per una conoscenza sulla sicurezza e sulle pratiche quotidiane, e non solo, da adottare per la tutela dell’incolumità persoanale, anche in relazione a specifiche situazioni di pericolo.

Dal presente al passato, nella cornice del piazzale di Collemaggio, con l’esposizione della mostra dei mezzi storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra elicotteri e mezzi caratteristici di un’attivita ad oggi delegata a strumentazioni tecnologiche.

Il programma della giornata continuerà con il seminario tecnico, a partire dalle ore 14,30, sempre all’interno della Sala ipogea dell’Emiclo, dal titolo “La resilienza delle opere in zona sismica“, mentre questa sera, alle ore 19, nella Basilica di santa Maria di Collemaggio, il concerto della Banda Musicale dei Vigili del Fuoco.

Il video con le interviste ad alcuni dei protagonisti della giornata: il Comandante dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, l’ingegner Domenico De Bartolomeo, il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Antonio Angelo Porcu e Antonio Annachini della Direzione regionale VVF.