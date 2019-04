Casa di riposo Barisciano, come a casa propria

Casa di riposo di Barisciano, come a casa propria.

La casa di riposo di Barisciano è un esempio virtuoso di come una struttura comunale possa non solo funzionare ma diventare anche un ambiente caldo e costruttivo, come quello di casa propria.

Il segreto di questa struttura, immersa nel verde del centro di Barisciano, è l’armonia e la partecipazione.

Anche in cucina.

Il che capita spesso ed è anche foriero di gioia per tutti gli ospiti della struttura, soprattutto nelle giornate come quella odierna in cui le esperte signore ospiti della Casa decidono di ammassare a mano le sagnette per la minestra.

Ricetta del giorno: Sagne e ceci. Trenta uova per l’invitante pranzo della Casa.

La competenza e l’esperienza delle cuoche ospiti al lavoro è uno spettacolo per gli occhi.

Si respira aria di casa.

Un plauso particolare alla signora Clara, 87 anni, che pur non vedente, continua ad ammassare alacremente.

La signora Clara

«Teniamo ai nostri ospiti in maniera particolare. Vogliamo che le persone che vivono presso la nostra struttura si sentano a casa» spiega al Capoluogo la direttrice Maria Pia Soi.