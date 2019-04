Abruzzo, Marsilio sull’Autonomia della Regione: “Non abbiamo paura di affrontare la sfida dell’innovazione”

ABRUZZO – Autonomia per la Regione, Marsilio apre a possibilità a patto che venga garantita l’unità nazionale

Si è svolto questa mattina a Roma l’incontro con le Regioni promosso dal Ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, sull’autonomia differenziata, a cui ha preso parte anche il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio. Il presidente Marsilio al termine dell’incontro ha espresso apprezzamento al metodo del confronto e del dialogo voluto dal Ministro su una materia così delicata.

«Ho avuto modo di rappresentare al Ministro la volontà della Regione Abruzzo di approfondire il dossier per poter assumere determinazioni in presenza di elementi più chiari. Ho affermato inoltre che l’Abruzzo, come tutte le regioni del Centro Sud, non ha paura di affrontare la sfida dell’innovazione e dell’autonomia, a patto che lo Stato garantisca la realizzazione delle infrastrutture che servono a far recuperare competitività e a metterle nelle stesse condizioni di partenza delle altre regioni. Alla base di tutto – ha concluso Marco Marsilio – deve essere garantita la cornice dell’unità e della coesione nazionale».