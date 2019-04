Raffaele Daniele, il braccio destro del sindaco Biondi

L’AQUILA – Vicesindaco e assessore con deleghe pesanti, l’avvocato Raffaele Daniele è stata la “sopresa” della nuova Giunta. L’uomo di fiducia del sindaco Biondi.

Raffaele Daniele è stato il primo “volto nuovo” della Giunta dopo il rimpasto seguito alle dimissioni, poi ritirate, del sindaco Pierluigi Biondi. Daniele, infatti, è stato nominato subito prima delle dimissioni, provocando il temporaneo ammunitamento delle forze di maggioranza. Discreto e leale, durante le prime fasi della crisi ha mantenuto un basso profilo, dando modo a Biondi di ricucire i rapporti politici. A Raffaele Daniele, nominato vicesindaco, sono state affifate le deleghe a Commercio, attività produttive, suap e fiere, Ricostruzione beni pubblici, Piano sviluppo Gran Sasso, Politiche economiche, finanziarie e bilancio, Razionalizzazione della spesa, Politiche delle entrate.

Chi è Raffaele Daniele.

Nato all’Aquila, 43 anni, avvocato, laureato in legge presso l’Università degli studi di Teramo. Dottore di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli studi dell’Aquila. Docente di Istituzioni di Diritto pubblico presso la scuola sottufficiali della Guardia di Finanza dell’Aquila e presso la Scuola forense del Consiglio dell’ordine degli avvocati dell’Aquila. Ha scritto diverse pubblicazioni, tra cui un volume Origini e sviluppo delle fondazioni bancarie. Nell’attività professionale ha sviluppato una consolidata esperienza riguardo al tema degli appalti pubblici e ricorsi in tema di legge elettorale. Eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 2012, nell’Udc, e ha ricoperto nel quinquennio 2012-2017 il ruolo di presidente della V commissione consiliare Garanzia e controllo. Nel 2017 è stato rieletto nelle fila dell’Udc ed ha ricoperto il ruolo di presidente della seconda Commissione territorio. Il 13 marzo 2019 è stato nominato vicesindaco.