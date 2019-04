L’Aquila, premio “Avus 6 aprile 2009” in ricordo degli studenti universitari vittime del terremoto

L’Aquila – In ricordo degli studenti vittime del terremoto: torna il premio “Avus 6 aprile 2009”

Un premio per ricordare gli studenti universitari vittime del terremoto del 2009 all’Aquila. Il 5 aprile 2019, alle ore 16, all’Auditorium del Parco (Viale delle Medaglie d’Oro, L’Aquila), torna per il 6° anno consecutivo il Premio “AVUS 6 aprile 2009”, organizzato dall’Associazione AVUS insieme all’Università degli Studi dell’Aquila e al GSSI – Gran Sasso Science Institute. Il premio consiste in un assegno del valore di 3.000 euro per una tesi, discussa nel 2018, che tratti il tema degli Aspetti ingegneristici, sociali o economici legati alla gestione del rischio sismico e alla resilienza delle popolazioni e dei territori. La domanda, come da bando, deve essere stata presentata entro lo scorso 1 marzo 2019.

Alla presenza del Sindaco della città dell’Aquila Pierluigi Biondi, apriranno la cerimonia la Rettrice di UnivAQ Paola Inverardi, il Rettore del GSSI Eugenio Coccia e il Presidente dell’Associazione AVUS “Vittime Universitarie Sisma 6 Aprile 2009”, Sergio Bianchi. Seguirà un dialogo tra l’inviata del TG3 Valeria Collevecchio e Simone Passarella, giovane autore di un docufilm per RAI2. Dopo una breve relazione della giuria si procederà alla premiazione del vincitore.