Fausta Bergamotto, dagli affari legali della Presidenza del Consiglio al Comune dell’Aquila

Un tecnico d’eccellenza per la nuova Giunta comunale del sindaco Biondi, Fausta Bergamotto, dirigente al Servizio Affari Legali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tecnici che hanno messo tutti d’accordo, quelli scelti da Pierluigi Biondi per la nuova Giunta comunale. Nonostante la crisi in maggioranza, infatti, il sindaco è riuscito a convincere a entrare in Giunta personalità di alto profilo e indiscutibili competenze che hanno fatto più o meno rientrare i malumori per i mancati ingressi di profilo più strettamente politico.

Tra questi, appunto, Fausta Bergamotto, nata a L’Aquila, 50 anni, laurea in giurisprudenza, specializzazione in diritto europeo, avvocato e giornalista pubblicista. Funzionario della Regione Abruzzo, dal 2001 in Presidenza del Consiglio dei Ministri con incarico dirigenziale – Servizio Affari Legali e Contenzioso. Ha rivestito numerosi incarichi nell’ambito delle istituzioni Europee in qualità di esperto in materia di appalti pubblici. Già docente di diritto internazionale dell’ambiente presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università San Pio V di Roma.

A Fausta Bergamotto il sindaco ha affidato le deleghe a Personale, Partecipate, Valorizzazione patrimonio; Politiche del credito.