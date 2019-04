Colombine salate würstel e zucchine

Antipasto di Pasqua o scampagnata di Pasquetta? Semplici, super soffici e buonissime, le colombine salate stupiranno grandi e piccini.

Ingredienti (per 7/8 colombine):

– 3 uova

– 180 gr di farina

– 1/2 bicchiere di olio

– un po’ più di 1/2 bicchiere di acqua

– 2 zucchine di piccole dimensioni

– 5 würstel di suino (piccoli)

– 7 gr di lievito per torte salate, in polvere, quello che permette la lievitazione direttamente in forno (leggete l’etichetta sulla confezione per il dosaggio. Io ne ho messi 7 gr)

Lavate accuratamente le zucchine e riducetele in pezzetti. Tagliate allo stesso modo anche i würstel. Amalgamate uova, farina, acqua, olio e, in ultimo, il lievito. Il composto deve risultare omogeneo e non troppo liquido. Aggiungete le zucchine ed i würstel amalgamando per bene il tutto. Versate il composto negli stampini di carta o silicone a forma di colombine ed infornate a 150° fino a cottura. Una volta tiepide estraete le colombine dagli stampini e ponete su un piatto da portata.

