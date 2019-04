Pisa – Sono arrivati nel pomeriggio di ieri in piazza dei Miracoli gli atleti di Assomilitari che partecipano alla prima edizione della “Endurance Bike”.

Una squadra di appartenenti ai comparti della Difesa e Sicurezza, in sella alle loro biciclette, con il tricolore ben in vista, sono partiti sabato scorso da Cuneo

Quella di Pisa è stata una delle tappe di avvicinamento all’Aquila. Ad accoglierli lassessore Paolo Pesciatini:

“Nel vostro passaggio c’è l’invito per tutti a riflettere su quella che è stata la vicenda del terremoto ormai dieci anni fa, delle ferite non ancora rimarginate, delle perdite di vite umane, e della distruzione di monumenti e del patrimonio artistico e culturale. In particolare, il pensiero corre a quei sette ragazzi e un custode, le cui speranze e sogni si spensero nel crollo della Casa dello studente. Uno dei simboli di quella tragedia. Ecco, da Pisa, città universitaria e studentesca per eccellenza, vogliamo che portiate a L’Aquila un messaggio di vicinanza e solidarietà affinché certe tragedie all’interno di edifici pubblici che dovrebbero essere maggiormente sicuri proprio perché proteggono giovani studenti e dunque il nostro stesso futuro, non succedano mai più. Un grazie per averci fatto riflettere su questo momento doloroso della storia recente del nostro Paese e un benvenuti nella nostra Pisa».

Le tappe di questo tour verso i luoghi del sisma proseguono in direzione sud: passeranno per Grosseto, Roma, Amatrice fino ad arrivare, nel cuore della notte tra il 5 e il 6 aprile, ad Onna, per partecipare alla fiaccolata e al dolore della comunità maggiormente colpita dieci anni fa.